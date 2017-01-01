В Киеве из багажника Lexus украли 90 тысяч гривен - СМИ

Деньги украли из автомобиля гражданина Израиля.

В центре Киева воры-барсеточники вытащили из багажника принадлежащего гражданину Израиля автомобиля Lexus 90 тысяч гривен, паспорт и вид на жительство.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в столичной полиции.

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Жертвой автомобильных воров стал израильтянин Михаель Рубинштейн, занимающийся в Украине бизнесом. Сегодня утром Рубинштейн опрометчиво оставил на полчаса в багажнике своего авто, припаркованного на улице Деловой в центре Печерска, портфель с деньгами, документами, в том числе паспортом гражданина Израиля и видом на жительство.

В полиции считают, что воры проследили за представительским автомобилем и открыли сигнализацию специальным устройством, считывающим сигнал-код-граббером. Сейчас силовики изучают видеозаписи, пытаясь установить личности воров.

"Кстати, сегодня же в ресторане Мафия на бульваре Леси Украинки у другого зазевавшегося посетителя карманники умыкнули портфель с 60 тысячами гривен", - уточняет издание.

В полиции отмечают, что во многих случаях сами потерпевшие "помогают" преступникам своей беспечностью: оставляют ценности в автомобилях и за столиками ресторанов без присмотра.

Как сообщалось 24 июля,на Оболони поймали "на горячем" группу квартирных воров.