В Киеве автокефальная церковь провела крестный ход в честь Крещения Руси

Торжества по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси - Украины проходят 24, 27 и 28 июля.

Провокаций и столкновений не наблюдалось ukrinform.ua

Украинская автокефальная православная церковь провела в Киеве торжественный молебен и начала крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Торжества состоялись на Андреевском спуске, возле Андреевской церкви, после чего колонна двинулась по улице Костельной к Михайловской площади.

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Движение транспорта в районе проведения мероприятий ограничено. Полиция обеспечивает общественный порядок.

Напомним, торжества по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси - Украины состоятся 24, 27 и 28 июля. Ожидается, что самым массовым будет крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия.

До конца года в образовательных и культурных учреждениях Киева будут тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

Ранее, 22 июля, в УПЦ МП заявили, что молебен на Владимирской горке и крестный ход 27 июля находится под вопросом из-за массового блокирования мероприятий в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси.