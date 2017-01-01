Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
На перекрестке возле станции метро Дорогожичи два автомобиля столкнулись и сбили четырех пешеходов.
Смертельное ДТП в Киеве на Дорогожичах, которое произошло во вторник, 24 июля, попало на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал в Facebook dtp.kiev.ua.
Напомним, автомобили Nissan и Renault столкнулись на перекрестке. Одну из машин отбросило на тротуар, где она снесла светофор и насмерть сбила мужчину. Еще трое людей пострадали.
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