Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

В столице на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, ребенок был сбит на пешеходном переходе. Водитель иномарки после наезда скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции задержали его.

В настоящее время правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации dtp.kiev.ua, водитель "пролетел на красный свет, протащил ребёнка еще 50 метров после пешеходного перехода, сорвал номерные знаки своего Hummer и пытался бежать".

Cмотрите фотогалерею: В Киеве водитель Hummer насмерть сбил девочку

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