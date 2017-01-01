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В Киеве могут ограничить вход на четыре станции метро

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В Киеве 25-26 июля в связи с проведением массовых мероприятий станции Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик могут ограничить на вход.
В столице ограничат вход на четыре станции метро
В столице ограничат вход на четыре станции метро
Киевский метрополитен / Facebook

В Киеве в среду и четверг, 25 и 26 июля, ограничение на вход пассажиров могут ввести на некоторых центральных станциях метро: Дружбы Народов, Печерская, Майдан Незалежности и Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Такие меры предпримут в связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева.

Ограничение будет действовать:

25 июля - на станциях Дружбы Народов, Печерская, Майдан Незалежности и Крещатик;

26 июля - на станциях Майдан Незалежности и Крещатик.

Напомним, в Киеве в связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, 27 и 28 июля ограничат движение всех видов транспорта на ряде улиц.

Также сообщалось, что в столице по улице Крещатик будет перекрыто движение 28 июня с 8:00 до 22:00 часов, 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов и 1 июля с 10:00 до 20:00.

 

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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