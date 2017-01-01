В Киеве могут ограничить вход на четыре станции метро
В Киеве в среду и четверг, 25 и 26 июля, ограничение на вход пассажиров могут ввести на некоторых центральных станциях метро: Дружбы Народов, Печерская, Майдан Незалежности и Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Такие меры предпримут в связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева.
Ограничение будет действовать:
25 июля - на станциях Дружбы Народов, Печерская, Майдан Незалежности и Крещатик;
26 июля - на станциях Майдан Незалежности и Крещатик.
Напомним, в Киеве в связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, 27 и 28 июля ограничат движение всех видов транспорта на ряде улиц.
Также сообщалось, что в столице по улице Крещатик будет перекрыто движение 28 июня с 8:00 до 22:00 часов, 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов и 1 июля с 10:00 до 20:00.
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