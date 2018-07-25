Ко Дню Крещения Руси начался Всеукраинский фестиваль православной молодежи

В программе фестиваля лекции, концерты, мастер-классы и квесты.

Планируется, что Ортофест станет ежегодным и будет проводиться накануне Дня Крещения Руси

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Недалеко от поселка городского типа Козин Обуховского района Киевской области начался первый Всеукраинский фестиваль православной молодежи Ортофест-2018, приуроченный ко Дню Крещения Руси.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В лесном палаточном лагере собралось около 300 участников из всех регионов Украины.

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Мероприятие проводится Синодальным молодежным отделом Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В программе нынешнего 5-дневного фестиваля заявлено выступления священнослужителей с лекциями и духовными беседами, концерты с участием современных рок-групп и исполнителей, мастер-классы, квесты, игры на знакомство.

Программа каждого дня предусматривает утренние и вечерние молитвы, а также общение на Евангельские темы.

Завершится Первый всеукраинский православный фестиваль для молодежи Ортофест-2018 27 июля: участники примут участие в традиционном общецерковном крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры по случаю Дня Крещения Руси.

Идея проведения мероприятия принадлежит Синодальному отделу УПЦ по работе с молодежью, который, кроме фестиваля, уже семь лет дважды в год проводит Всеукраинские конференции молодежных священников и общественных деятелей.

О предстоящем фестивале для молодежи было объявлено весной этого года на четырнадцатой конференции, состоявшейся в поселке Лазурном Херсонской области.

Как сообщалось в УПЦ МП заявляют, что им мешают в организации Дня Крещения Руси.