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В Киеве дерево рухнуло на шиномонтаж

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В результате падения дерева никто из людей не пострадал.
На место прибыли сотрудники спасательной службы КАРС
На место прибыли сотрудники спасательной службы КАРС
kiev.informator.ua

В Киеве по адресу улица Сырецкая, 33г во вторник, 24 июля, около 19:00 дерево упало на шиномонтаж. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам работников шиномонтажа, они находились внутри помещения, на улице шел ливень со шквальным ветром. В этот момент они услышали удар. Когда вышли на улицу, то увидели, что дерево, которое росло над их зданием, упало на крышу и арку. К счастью, припаркованные автомобили практически не задело.

На место прибыла спасательная служба КАРС для ликвидации последствий непогоды. С помощью бензопилы они разрезали дерево и убрали его с крыши. Таким образом обезопасили проход людей и угрозу падения на автомобили.

Как сообщалось 19 июля,  в центре Львова дерево упало на два автомобиля. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.

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Теги: гроза, дерево, Киев
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