В Киеве из-за ливня обвалился мост

На месте сейчас работают столичные коммунальщики. Место обрушения путепровода ограждено, образовался затор.

В Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает в среду, 25 июля, 112.ua.

Отмечено, что на месте сейчас работают столичные коммунальщики. Место обрушения ограждено. Образовалась пробка, простаивает общественный транспорт.

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Напомним, на Киев в среду обрушился ливень с грозой и градом. В городе затоплены подземные переходы и дороги, с перебоями работает наземный общественный транспорт.

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