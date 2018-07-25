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В Киеве из-за ливня обвалился мост

Комментариев: 5
На месте сейчас работают столичные коммунальщики. Место обрушения путепровода ограждено, образовался затор.
Обвал Кирилловского путепровода в Киеве
Обвал Кирилловского путепровода в Киеве
rbc.ua

В Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает в среду, 25 июля, 112.ua.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве из-за ливня обвалился мост

 

Отмечено, что на месте сейчас работают столичные коммунальщики. Место обрушения ограждено. Образовалась пробка, простаивает общественный транспорт.

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Напомним, на Киев в среду обрушился ливень с грозой и градом. В городе затоплены подземные переходы и дороги, с перебоями работает наземный общественный транспорт.

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Теги: Киев, дождь, мост, Гроза, Подол, дожди, ливень, путепровод, непогода, рухнул мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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i_like_it    25.07.2018, 20:00
Оценка:  +1
i_like_it
Мост обрушился? Вы не все скопипастили. Там оборванные провода убирают, а опоры моста не повреждены.
vlad-kos1    25.07.2018, 19:57
Оценка:  +1
vlad-kos1
зато метро по 8грн ураа
Коцман__Бобза    25.07.2018, 19:59
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Сейчас набегут виталаботы и расскажут, что это все мусорящие граждане виноваты.
i_like_it    25.07.2018, 20:01
Оценка:  0
i_like_it
Но ведь многим реально тяжело даже окурок до урны донести
Коцман__Бобза    25.07.2018, 20:24
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Реально тяжело понаехавшим, которые считают, что в Киеве киевляне обязаны ходить и подбирать за ними все дерьмо.
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