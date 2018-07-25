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Власти Киева оправдались за потоп в столице

Комментариев: 10
Советник столичного мэра убежден, что проблема не в ливневках, а в аномально сильных осадках.

В Киевской городской государственной администрации назвали столичные ливни аномальными. Об этом в среду, 25 июля, заявил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.

В КГГА отметили, что на некоторых улицах образовались реки. Советник столичного мэра убежден, что проблема не в ливневках, а именно в том, насколько сильные осадки были в этот раз.

"Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то простая ливневка не справляется с объемами осадков из-за их аномальности. И такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых крупных и успешных мегаполисах. Если же вода стоит долго и не идет, тогда действительно проблема с ливневками и над этим нужно работать", - написал Белоцерковец в соцсети.

Он также сообщил, что в связи с затоплением улиц после ливня управление чрезвычайных ситуаций КГГА по поручению мэра Виталия Кличко направило помпы для откачки воды в район Дорогожичей и на Дегтяревскую.

По его словам, в районе Дорогожичей помпы были установлены, но там выбило автоматику. Ситуацию исправляют спасатели.

Мэр также поручил проверить другие места в городе, где из-за ливня могут возникнуть критические ситуации, и в случае необходимости направить помпы.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

В Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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Теги: Киев, КГГА, видео, дождь, столица, вода, наводнение, потоп, Гроза, улицы, дожди, ливень, непогода, потоп в Киеве, подтопление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Без_пейсов    25.07.2018, 21:42
Оценка:  -1
Без_пейсов
завтра боксёр предложит вместо машин брать лодки
flomaster77    25.07.2018, 21:29
Оценка:  0
flomaster77
Везет Киевлянам на мэров, пора боксеру на заслуженный отдых, мы уже все в нокауте...
Без_пейсов    25.07.2018, 21:41
Оценка:  -1
Без_пейсов
бабушки и гречка всему вина?
wahmurkadurnaya    25.07.2018, 21:20
Оценка:  +2
wahmurkadurnaya
Ливневки щодобово промивати треба, радник хрєноff, тоді сміття та листя не будуть накопичуватися у пробки під час зливи. Чули про самопромивні властивості труб? Для цього треба лити воду, Віталька! Виправдовування не приймається. Геть з посади!
wahmurkadurnaya    25.07.2018, 21:16
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
"Советник столичного мэра убежден, что проблема не в ливневках, а в аномально сильных осадках." Ливневки щодобово промивати треба, радник хрєноff,тоді сміття та листя не будуть накопичуватися у пробки під час зливи. Виправдовування не приймається. Геть з посади!
П    25.07.2018, 21:12
Оценка:  +1
П
Последователи учения Черновецкого.
Без_пейсов    25.07.2018, 21:40
Оценка:  -1
Без_пейсов
они ученики Остапа Ибрагимовича Бендера, а от лёни космоса они разве что привычку нюхать интересный порошок переняли
VBKKK    25.07.2018, 21:02
Оценка:  +1
VBKKK
Ливнестоки не справляются.... Да их вообще нет.
ANDREICH    25.07.2018, 20:44
Оценка:  +6
ANDREICH
те що віталій мер це аномально
UA_EU    25.07.2018, 20:41
Оценка:  +2
UA_EU
да бросьте,во всём виноваты фуры и маршрутки!!!
это самая нормальная отмазка у наших чинуш....
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