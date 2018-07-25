Власти Киева оправдались за потоп в столице

Советник столичного мэра убежден, что проблема не в ливневках, а в аномально сильных осадках.

В Киевской городской государственной администрации назвали столичные ливни аномальными. Об этом в среду, 25 июля, заявил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.

В КГГА отметили, что на некоторых улицах образовались реки. Советник столичного мэра убежден, что проблема не в ливневках, а именно в том, насколько сильные осадки были в этот раз.

"Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то простая ливневка не справляется с объемами осадков из-за их аномальности. И такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых крупных и успешных мегаполисах. Если же вода стоит долго и не идет, тогда действительно проблема с ливневками и над этим нужно работать", - написал Белоцерковец в соцсети.

Он также сообщил, что в связи с затоплением улиц после ливня управление чрезвычайных ситуаций КГГА по поручению мэра Виталия Кличко направило помпы для откачки воды в район Дорогожичей и на Дегтяревскую.

По его словам, в районе Дорогожичей помпы были установлены, но там выбило автоматику. Ситуацию исправляют спасатели.

Мэр также поручил проверить другие места в городе, где из-за ливня могут возникнуть критические ситуации, и в случае необходимости направить помпы.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

В Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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