В столице спасательные службы преодолевают последствия непогоды

Сейчас два отделения спасателей КАРС Киевская служба спасения работают на Дорогожичах, где состоялось сильное подтопление дороги под мостом. Спасатели откачивают воду. Кроме того, еще одно отделение спасателей КАРС выезжало на ул Оранжерейную и на ул Довженко, где вследствие непогоды произошло подтопление дороги и в воде застряли автомобили.

Для ликвидации последствий непогоды также привлекались подразделения ГУ ДСНС Украины в г Киеве, а именно: