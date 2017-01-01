В столице спасательные службы преодолевают последствия непогоды
Сейчас два отделения спасателей КАРС Киевская служба спасения работают на Дорогожичах, где состоялось сильное подтопление дороги под мостом. Спасатели откачивают воду. Кроме того, еще одно отделение спасателей КАРС выезжало на ул Оранжерейную и на ул Довженко, где вследствие непогоды произошло подтопление дороги и в воде застряли автомобили.
Для ликвидации последствий непогоды также привлекались подразделения ГУ ДСНС Украины в г Киеве, а именно:
- в 16:14 поступила заявка на ул Шутова, 1 затоплены помещения Соломенского суда. Для откачки воды привлекались спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части (ДПРЧ)
- в 16:23 в службу 101 сообщили, что на проезжую часть дороги на ул. Довнар-Запольского упали 2 дерева. Освободили проезжую часть от поваленных деревьев спасатели 6-й ДПРЧ;
- в 16:35 поступила информация о свергнутом билборде на ул Победы, 53. Щит упал на крышу припаркованной машины. Вместе с тем, рядом на другой автомобиль упало дерево. Работали на месте происшествия бойцы 18-й ДПРЧ.