Непогода в Киеве: ливнем затопило аэропорт Жуляны
Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту Жуляны оказалась полностью затоплена водой в результате сильного ливня в Киеве. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев в соцсетях.
"Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах", - написал опубликовавший фотографии с места подтопления Дмитрий Власов.
По его словам, уровень воды достигал 20 см.
Cмотрите фотогалерею: Непогода в Киеве: ливнем затопило аэропорт Жуляны
Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.
Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.
Из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.
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