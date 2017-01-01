Непогода в Киеве: ливнем затопило аэропорт Жуляны

Уровень воды перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту Жуляны достигал 20 см.

Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту Жуляны оказалась полностью затоплена водой в результате сильного ливня в Киеве. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев в соцсетях.

"Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах", - написал опубликовавший фотографии с места подтопления Дмитрий Власов.

По его словам, уровень воды достигал 20 см.

Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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