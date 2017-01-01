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Спасатели ликвидируют в Киеве последствия непогоды

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В столице на припаркованные автомобили падали деревья и билборды. Также подтоплены дороги и в них застряли авто.
Спасатели помогают устранять последствия сильной грозы в Киеве
Спасатели помогают устранять последствия сильной грозы в Киеве
Пресс-служба ГСЧС Украины

В столице продолжается ликвидация последствий сильнейшей грозы, произошедшей вечером в среду, 25 июля. Так, два отделения Киевской службы спасения работают на Дорогожичах, где произошло сильное подтопление дороги под мостом. Спасатели откачивают воду, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, еще одно отделение спасателей выезжало на ул. Оранжерейную и на ул. Довженко, где из-за непогоды произошло подтопление дороги и в воде застряли автомобили.

Для ликвидации последствий непогоды также привлекались подразделения столичного управления ГСЧС, а именно:

  • в 16.14 поступила заявка, что на ул. Шутова, 1 затоплены помещения Соломенского суда. Для откачки воды привлекались спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ);
  • в 16.23 в службу 101 сообщили, что на проезжую часть дороги на ул. Довнар-Запольского упали два дерева. Освободили проезжую часть от поваленных деревьев спасатели 6-й ГПСЧ;
  • в 16.35 поступила информация, что упал билборд на ул. Победы, 53 на крышу припаркованной машины. Вместе с тем, рядом на другой автомобиль упало дерево. Работали на месте происшествия бойцы 18-й ГПСЧ.

Ранее киевлян предупредили о новом ухудшении погоды.

 

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Теги: Киев, погода, дождь, потоп, Гроза, дожди, ливень, непогода, потоп в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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