Возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение

Доброволец совершил самоподжог в знак протеста.

В Киеве на пикете под Минобороны доброволец совершил самоподжог скриншот из видео

В Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец облил себя горючим веществом и поджег.

Об этом сообщает Zik.

Читай также: Медреформа: стоматолог угрожала выпрыгнуть из окна львовской Ратуши

“Два года длится судебная тяжба добровольца одного из подразделений Сергея Ульянова. Он требует признания равных прав с участниками боевых действий. В знак протеста во время интервью журналистам под Министерством военный достал бутылку с зажигательной смесью и поджег себя“, - уточняет издание.

Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

Сейчас пострадавшему оказывают помощь врачи “скорой“.

Накануне общественная организация Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в г. Киеве и Киевской области сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов объявил о намерении 26 июля совершить самосожжение.

Как отметили в организации, к такому шагу его побудило “нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины“.

Читай также: Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ

“В случае обострения или неустранения этого конфликта могут пострадать военнослужащие, репутация руководства ВС Украины, а также международная репутация нашей Родины, что является недопустимым в условиях войны. Считаем, что эта ситуация еще может быть урегулирована путем достижения компромисса без чрезвычайной ее радикализации“, - заявили в общественной организации.

В организации призвали министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.

Как сообщалось 19 июля, в Винницкой области пьяный мужчина поджег приятеля.