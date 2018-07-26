Возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение
В Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец облил себя горючим веществом и поджег.
Об этом сообщает Zik.
Читай также: Медреформа: стоматолог угрожала выпрыгнуть из окна львовской Ратуши
“Два года длится судебная тяжба добровольца одного из подразделений Сергея Ульянова. Он требует признания равных прав с участниками боевых действий. В знак протеста во время интервью журналистам под Министерством военный достал бутылку с зажигательной смесью и поджег себя“, - уточняет издание.
Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.
Сейчас пострадавшему оказывают помощь врачи “скорой“.
Накануне общественная организация Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в г. Киеве и Киевской области сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов объявил о намерении 26 июля совершить самосожжение.
Как отметили в организации, к такому шагу его побудило “нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины“.
Читай также: Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ
“В случае обострения или неустранения этого конфликта могут пострадать военнослужащие, репутация руководства ВС Украины, а также международная репутация нашей Родины, что является недопустимым в условиях войны. Считаем, что эта ситуация еще может быть урегулирована путем достижения компромисса без чрезвычайной ее радикализации“, - заявили в общественной организации.
В организации призвали министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.
Как сообщалось 19 июля, в Винницкой области пьяный мужчина поджег приятеля.