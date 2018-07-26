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Возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение

Комментариев: 2
Доброволец совершил самоподжог в знак протеста.
В Киеве на пикете под Минобороны доброволец совершил самоподжог
В Киеве на пикете под Минобороны доброволец совершил самоподжог
скриншот из видео

В Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец облил себя горючим веществом и поджег.

Об этом сообщает Zik.

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“Два года длится судебная тяжба добровольца одного из подразделений Сергея Ульянова. Он требует признания равных прав с участниками боевых действий. В знак протеста во время интервью журналистам под Министерством военный достал бутылку с зажигательной смесью и поджег себя“, - уточняет издание.

Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

Сейчас пострадавшему оказывают помощь врачи “скорой“.

Накануне общественная организация Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в г. Киеве и Киевской области сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов объявил о намерении 26 июля совершить самосожжение.

Как отметили в организации, к такому шагу его побудило “нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины“.

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“В случае обострения или неустранения этого конфликта могут пострадать военнослужащие, репутация руководства ВС Украины, а также международная репутация нашей Родины, что является недопустимым в условиях войны. Считаем, что эта ситуация еще может быть урегулирована путем достижения компромисса без чрезвычайной ее радикализации“, - заявили в общественной организации.

В организации призвали министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.

Как сообщалось 19 июля, в Винницкой области пьяный мужчина поджег приятеля.

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Теги: Минобороны, военный, самосожжение, доброволец, протест
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Комментариев (2)
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barakuda*777    26.07.2018, 11:50
Оценка:  +1
barakuda*777
Понты погонял и хватит,тут тебе и пожарники под боком и пресса.
tulchanin    26.07.2018, 11:47
Оценка:  +1
tulchanin
Чет пламя какое-то странное (на видео), как будто подрисовали... Да и оператор прям сквозь пламя прошел и не дернулся.
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