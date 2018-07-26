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В центре Киева банда устроила стрельбу в ресторане

Комментариев: 2
Полиция ищет вооруженных нарушителей общественного порядка.
Стрельба произошла на бульваре Леси Украинки
Стрельба произошла на бульваре Леси Украинки
kiev.informator.ua

В центре Киева на бульваре Леси Украинки, 24, в четверг, 26 июля, около 11:00 на веранде ресторана-варенечной Катюша произошла стрельба.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана и скрылся. По словам полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает полиция и СОГ. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. На данный момент идет поиск преступников. По имеющейся информации, мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.

Как сообщалось 23 июля, в центре Львова подстрелили уличную скрипачку.

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Теги: Киев, стрельба, ресторан
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Комментариев (2)
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ultradetka    26.07.2018, 13:23
Оценка:  0
ultradetka
Как хорошо было,когда Киев был закрытым городом:чисто,спокойно...мало народа..А сейчас ппц
flomaster77    26.07.2018, 13:13
Оценка:  +6
flomaster77
Киев превратился в Чикаго, каждый день убийства, мор на дорогах, полная анархия, каждый делает что хочет, а власть думает только о повышениях тарифов.
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