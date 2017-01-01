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В Днепре 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 8-го этажа

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Причиной попытки суицида стала ссора с другом.
Ребенок в реанимации
Ребенок в реанимации
domik.ua

В Днепре на Запорожском шоссе в четверг, 26 июля, около 11:30 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. 

Об этом сообщает Информатор.

На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.

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Уточняется, что девочка выжила при падении, но ее состояние медики оценивают как тяжелое и не дают никаких прогнозов. За ее жизнь сражаются медики отделения реанимации детской областной больницы.

По предварительным данным, девочка поссорилась со своим другом и решила покончить жизнь самоубийством, прыгнув из окна. Следователи выясняют детали происшествия.

Как сообщалось 26 июля, во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.

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Теги: суицид, Днепр, школьница
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