В Днепре 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 8-го этажа

Причиной попытки суицида стала ссора с другом.

В Днепре на Запорожском шоссе в четверг, 26 июля, около 11:30 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже.

Об этом сообщает Информатор.

На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.

Читай также: В Ровно 14-летняя школьница выпрыгнула с 7-го этажа и осталась жива

Уточняется, что девочка выжила при падении, но ее состояние медики оценивают как тяжелое и не дают никаких прогнозов. За ее жизнь сражаются медики отделения реанимации детской областной больницы.

По предварительным данным, девочка поссорилась со своим другом и решила покончить жизнь самоубийством, прыгнув из окна. Следователи выясняют детали происшествия.

Как сообщалось 26 июля, во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.