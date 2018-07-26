В центре Киева за 2 минуты на 5 млн гривен ограбили финучреждение

Преступников разыскивает полиция.

Один из грабителей отвлекал внимание facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Большая Васильковское двое мужчин украли из финансового учреждения 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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24 июля в помещение финучреждения Финансовые гарантии зашли двое мужчин. Один отвлекал кассира. Второй в это время незаметно проник в складское помещение, где находились 5 миллионов гривен. Деньги были похищены в течении двух минут. Сотрудники учреждения подозревают, что похитители действовали по наводке.

Стоит отметить, что вес 5-ти миллионов 500-гривневыми купюрами составляет приблизительно 9-10 килограммов. 200-гривневыми купюрами – 22-25 килограммов.

Как сообщалось 26 июля, под Харьковом трое в масках Шрека ограбили ювелирный магазин.