В Киеве нацгвардеец продавал боеприпасы из зоны ООС

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бойца Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 26 июля.

Как отмечается, контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице. Его задержали на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. гривен.

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"В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов", - говорится в сообщении.

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Ранее сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона совместно с оперативниками Службы безопасности разоблачили и задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, торговавшего боеприпасами.

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