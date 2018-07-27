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В Киеве заминировали телеканал Интер

Комментариев: 6
Правоохранители проводят обследование помещений телеканала.
Часть сотрудников канала не впускают в здание, но внутри здания работа идет без сбоев
Часть сотрудников канала не впускают в здание, но внутри здания работа идет без сбоев
kiev.informator.ua

В Киеве в пятницу, 27 июля, в полицию около 06:50поступил звонок о заминировании здания по адресу Дмитриевская, 30, там находится редакция телеканала Интер.

Об этом сообщает Информатор.

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Как рассказали сотрудники полиции, вход в здание закрыт. Ведется обследование помещений телеканала. На данный момент неизвестно, эвакуировали ли ночную смену из редакции. Персонал, который пришел на утреннюю смену не впускают в здание. Они утверждают, что эфир идет и на работу канала это не повлияло. На месте дежурят медики, пожарные, а также работает взрывотехническая служба.

Отметим, что с 07:00 в прямом эфире телеканала идет трансляция под названием Марафон ко Дню Крещения Руси Наша вера. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось 5 июля, под Радой требовали закрыть Интер.

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Теги: телеканал, минирование, Крестный ход, Киев, Интер
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Комментариев (6)
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Peyot    27.07.2018, 11:18
Оценка:  -2
Peyot
как кремлеботы топять за сраный рупой кремля)))) ну кто бы сомневался если не будет интеров кремля и прочей нечести кто же вам боярышник наливать то будет на день победобесия!!!
Goga19041984    27.07.2018, 11:15
Оценка:  0
Goga19041984
смотрю Интер постоянно на кухне. нормальный канал, к нему просто власть пристебалась потому что не ложится под неё, вот и вся суть.
Shurat77    27.07.2018, 11:13
Оценка:  +1
Shurat77
атаки бесноватых все сильнее и сильнее и изощренно...но не что не помешает быть Истине "и врата ада не одолеют"... Peyot-типичный бесноватый виртуальный человек, жаль тебя ибо уже в аду. (мы все в придверии ада и рая) принесем же покаяние...
Peyot    27.07.2018, 11:14
Оценка:  -2
Peyot
чувак таких православнутых как ты которые во имя добра идут жечь не согласных на кострах полна история))) я очень рад что ты со мной не на одной стороне))))
Peyot    27.07.2018, 11:16
Оценка:  -2
Peyot
виртуальный человек?)))))знаешь интерснет был пркрасным местом общения продвинутой молодежи... пока вы не приперлись сюда со своей политикой бизнесом верой прочим дерьмом которым засрали весь реальным мир а теперь и интернет
Peyot    27.07.2018, 10:56
Оценка:  -2
Peyot
жалко что фейк а вобще давно пора этот рупор кремля взорвать!
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