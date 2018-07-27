Крестный ход в Киеве: участников проверяют металлоискателями, движение перекрыто

На участие в православных мероприятиях заявлено 200 000 тысяч человек.

28 июля Украина будет отмечать 1030-летие со Дня крещения Киевской Руси. В Украине эта дата объявлена днем памяти князя Владимира, обратившего Русь в христианство.

Отмечается, что в 27-28 июля в мероприятиях, посвященных Дню крещения, примут участие по 100 тысяч человек от киевского и московского патриархатов. В городе усилят охранные меры – будет дежурить полиция с привлечением взрывотехникам и кинологам. Особое внимание в плане безопасности уделят вокзалам.

В целом охрану порядка на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат около 4,5 тыс. правоохранителей, передает УНН.

В центр стянули силовиков kiev.informator.ua

Указано, что правоохранители учли тот факт, что значительное количество верующих будут прибывать не только автотранспортом, но и железнодорожными путями, и усилят наряды полиции на железнодорожных вокзалах столицы и прилегающих территориях.

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Во время происшествия на улицах столицы будет задействовано 22 единицы техники и 120 человек личного состава ГСЧС, а также будут дежурить резервы из 10 единиц техники и 50 спасателей.

Как будут проходить дни крещения Руси

Движение в центре столицы на время празднования будет ограничено. 27 июля с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик, на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского.

28 июля с 12:00 до 13:30 - на бул. Шевченко, ул. Владимирской, на Владимирском проезде.

Мероприятия, которые проведет УПЦ МП

В 11:00 27 июля откроется проход на Владимирскую горку в Киеве. В 13:00 там начнется молебен во главе с митрополитом Онуфрием, а потом - шествие от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во главе шествия будут нести иконы и мощи.

Возле Успенского собора Лавры после прибытия туда участников Крестного хода начнется всенощное бдение. А на следующий день - 28 июля с 09:00 до 11:30 - митрополит проведет там же богослужение.

Креснтные ходы будут не только в Киеве. С 27 июля по 1 августа пройдет ежегодный крестный ход из Ивано-Франковска в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

В городе усилили меры безопасности kiev.informator.ua

В церкви напоминают, что при себе нужно иметь документы, не носить никакой политической символики, женщинам - обязательны платки и юбки ниже колен.

Также в церкви опубликовали инфографику с мероприятиями:

На данный момент проход пешеходов по ул. Крещатик оградили забором. Полицейские проверяют людей, которые проходят ограждение, при помощи металлоискателя и обыска сумок, передает Информатор.

Празднование продлится согласно Указу Президента Украины от 8 августа 2017 О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

Напомним, под Ровно задержали паломников УПЦ МП: искали взрывчатку.