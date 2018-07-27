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Тендер на почти $5 млн: возле Киева транспорт будут взвешивать в движении

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Общая сумма тендера составляет 4,9 млн долларов. Начало работ запланировано уже на октябрь.
Комплексы взвешивания в движении будут установлены вокруг Киева
Комплексы взвешивания в движении будут установлены вокруг Киева
autocentre.ua

Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 комплексов взвешивания в движении (Weight-in-motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Об этом на брифинге сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает РБК-Украина в пятницу, 27 июля.

По словам чиновника, общая сумма тендера составляет 4,9 млн долларов. Эти комплексы будут установлены вокруг Киева.

“Победитель будет объявлен в сентябре“, – сказал Омелян и добавил, что начало работ запланировано уже на октябрь.

Ранее сообщалось, что сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции в усиленном режиме проверили 1230 транспортных средств украинских перевозчиков. По результатам рейдовых проверок было обнаружено 326 нарушений.

Проверки проводились в связи с участившимися смертельными инцидентами на дорогах Украины.

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Теги: транспорт, Всемирный банк, дорога, тендер, взвешивание, Владимир Омелян
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Комментариев (1)
Gagarinn    27.07.2018, 18:03
Оценка:  0
Gagarinn
Есть что пилить...
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