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В Киеве участница крестного хода развернула флаг РФ под Кабмином

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Флаг женщина, к тому же, несла вверх тормашками Окружающие немедленно стали называть ее провокатором.
Верянка развернула российский флаг на Грушевского
Верянка развернула российский флаг на Грушевского
УНИАН

В Киеве на Грушевского одна из участниц Крестного хода УПЦ МП развернула российский триколор прямо под зданием Кабмина. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает УНИАН. 

Инцидент произошел прямо в центре Киева, где проходит крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата в честь 1030-летия Крещения Руси-Украины. Сразу после того, как женщина развернула флаг, окружающие стали возмущаться ее поведением и называть ее провокатором. 

Окружающих возмутило поведение женщины, и они стали называть ее провокатором
Окружающих возмутило поведение женщины, и они стали называть ее провокатором
УНИАН

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На женщину обратили внимание полицейские. Правоохранители подошли к верующей и попросили ее убрать триколор, который она, к тому же, несла перевернутым. Также в колонне заметили мужчину, который нес портрет патриарха Кирилла - главы Русской православной церкви. 

Другой мужчина нес портрет патриарха Кирилла
Другой мужчина нес портрет патриарха Кирилла
УНИАН

Напомним, ранее паломников УПЦ МП задержали в Ровно. В десятках их автобусов искали взрывчатку.

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Теги: Киев, Крестный ход, верующая, флаг России
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