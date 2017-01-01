Киеву уже завтра грозит новый потоп

Синоптики прогнозируют на 28 июля кратковременные дожди с прояснениями.

В столице 28 июля ожидаются кроткавременные грозы, кторые могут привести к подтоплениям.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

По прогнозу синоптиков в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19 градусов, днем 26-28 грвдусов.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнило основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

“Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103“, - призвали в КГГА.

Напомним, 25 июля Киев затопило из-за сильного ливня. В отдельных местах воды было по колено, а некоторые дороги были полностью затоплены водой.

Также, из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.