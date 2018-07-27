Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

В Киеве внедорожник сбил женщину: пострадавшая скончалась по дороге в больницу

В Киеве внедорожник насмерть сбил женщину и врезался в автобус

В Киеве внедорожник насмерть сбил женщину и врезался в автобус

В Киеве произошло смертельное ДТП. Внедорожник Volkswagen Tiguan насмерть сбил женщину, после чего столкнулся с автобусом Peugeot, стоящим на тротуаре. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщили Стражи Эспрессо.

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Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Академика Королева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

Напомним, ранее в этот же день в Донецкой области произошло серьезное ДТП, которое унесло жизни троих человек, еще семь пострадали.