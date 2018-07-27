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В Киеве Volkswagen сбил женщину на переходе и врезался в автобус

Комментариев: 1
Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot.
Авария случилась в Святошинском районе
Авария случилась в Святошинском районе
espreso.tv

В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, сообщают Стражи.Эспрессо.

Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

Ранее Шевченковский районный суд Киева на два месяца арестовал водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. Во время заседания Островский частично признал свою вину и заявил, что с места происшествия скрыться не пытался, и сожалеет о случившемся.

 

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Теги: ДТП, смерть, Пешеходы, авария, женщина, жертва, переход, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flomaster77    27.07.2018, 20:44
Оценка:  0
flomaster77
Занавес...Что творится в Украине??? Люди надо что то делать!!
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