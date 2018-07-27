Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot.

В Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, сообщают Стражи.Эспрессо.

Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве Volkswagen сбил женщину на переходе и врезался в автобус

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

Ранее Шевченковский районный суд Киева на два месяца арестовал водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. Во время заседания Островский частично признал свою вину и заявил, что с места происшествия скрыться не пытался, и сожалеет о случившемся.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet