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Арестован поляк, зарезавший прохожего в Киеве

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Мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь полицейского.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы
m.newsru.com

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для поляка, который набросился с ножом на двух прохожих и убил одного из них, в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в пятницу, 27 июля.

"По ходатайству прокуратуры Киева 28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них, избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ночь на 23 июля в Деснянском районе Киева полиция с применением оружия задержала гражданина Польши, подозреваемого в убийстве мужчины и ранении женщины.

 

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Теги: Польша, суд, арест, убийство, задержание, поляки
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Источник: korrespondent.net

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