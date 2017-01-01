Арестован поляк, зарезавший прохожего в Киеве
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для поляка, который набросился с ножом на двух прохожих и убил одного из них, в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в пятницу, 27 июля.
"По ходатайству прокуратуры Киева 28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них, избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в ночь на 23 июля в Деснянском районе Киева полиция с применением оружия задержала гражданина Польши, подозреваемого в убийстве мужчины и ранении женщины.
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