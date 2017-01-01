Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве проходит Крестный ход: Онлайн-трансляция

Комментариев: 0
В мероприятии участвует президент Порошенко.
Крестный ход в Киеве проходит 28 июля
Крестный ход в Киеве проходит 28 июля

В центре Киева проходит Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он начинается у Владимирского собора и завершится торжественным молебном на Владимирской горке.

Читай также: Делегация Константинополя отказалась участвовать в ходе УПЦ МП

Президент Петр Порошенко и его жена Марина уже возложили цветы к памятнику князю Владимиру. Также здесь собрались представители высшего духовенства.

Крестный ход пройдет по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 20 (Владимирский собор) – ул. Владимирская – ул. Трехсвятительская – Владимирская горка (с 12.00 до 13.30). Торжественный молебен на Владимирской горке состоится с 13.30 до 14.30.

Смотри прямую трансляцию Крестного хода:

Напомним, 24 июля Крестный ход провела Автокефальная церковь Украины, а 27-го - УПЦ московского патриархата.

Поделись:
Теги: крестный ход, Крещение Руси, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь