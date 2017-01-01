В Киеве проходит Крестный ход: Онлайн-трансляция

В мероприятии участвует президент Порошенко.

В центре Киева проходит Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он начинается у Владимирского собора и завершится торжественным молебном на Владимирской горке.

Читай также: Делегация Константинополя отказалась участвовать в ходе УПЦ МП

Президент Петр Порошенко и его жена Марина уже возложили цветы к памятнику князю Владимиру. Также здесь собрались представители высшего духовенства.

Крестный ход пройдет по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 20 (Владимирский собор) – ул. Владимирская – ул. Трехсвятительская – Владимирская горка (с 12.00 до 13.30). Торжественный молебен на Владимирской горке состоится с 13.30 до 14.30.

Смотри прямую трансляцию Крестного хода:

Напомним, 24 июля Крестный ход провела Автокефальная церковь Украины, а 27-го - УПЦ московского патриархата.