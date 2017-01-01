В Киеве перекрыли движение по 27 улицам и площадям
В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.
Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:
- ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
- ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
- Андреевский спуск (полностью).
Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.
Крестный ход прошел без особых нарушений порядка. Во время шествия были задержаны три человека. Они оказались представителями партии Братство Дмитрия Корчинского.
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