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В Киеве перекрыли движение по 27 улицам и площадям

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В центре столицы Украины будет временно ограничено движение как транспорта, так и пешеходов.
В Киеве сегодня пройдет крестный ход УПЦ КП
В Киеве сегодня пройдет крестный ход УПЦ КП
РБК-Украина

В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.

Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:

  • ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
  • ул. Владимирский проезд (полностью);
  • Михайловская площадь (полностью);
  • ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
  • ул. Леонтовича (полностью);
  • ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
  • ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Золотоворотская (полностью);
  • ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
  • ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
  • ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
  • ул. А. Тарасовой (полностью);
  • ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
  • ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
  • ул. Костельная (полностью);
  • ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
  • ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
  • Андреевский спуск (полностью).

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.

Крестный ход прошел без особых нарушений порядка. Во время шествия были задержаны три человека. Они оказались представителями партии Братство Дмитрия Корчинского.

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Теги: Киев, транспорт, Крещение Руси, крестный ход, Крещение, ограничение движения, крестный ход Украина
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Источник: korrespondent.net

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