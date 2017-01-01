Киев пугают сильной бурей

На столицу надвигается мощная буря.

Пресс-служба КГГА предупреждает о том, что в Киеве совсем скоро может начаться настоящая буря. Непогода продержится до конца суток 28 июля. При этом в столице возможны подтопления.

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"Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет облачная погода с прояснениями, днем ​​кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​26-28 тепла", - отметили в ведомстве.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что столицу может ждать новый потоп.