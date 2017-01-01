Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев пугают сильной бурей

Комментариев: 0
На столицу надвигается мощная буря.
На Киев надвигается буря
На Киев надвигается буря

Пресс-служба КГГА предупреждает о том, что в Киеве совсем скоро может начаться настоящая буря. Непогода продержится до конца суток 28 июля. При этом в столице возможны подтопления. 

Читай также: В Украине обесточен 141 населенный пункт

"Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет облачная погода с прояснениями, днем ​​кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​26-28 тепла", - отметили в ведомстве.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что столицу может ждать новый потоп.

Поделись:
Теги: погода, Киев, буря
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь