Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Киеве

Тело 16-летней жительницы Закарпатья накануне нашли в Оболонском районе столицы. Сейчас с задержанным проводятся неотложные следственные действия.

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони.

Тело правоохранители нашли в лесополосе накануне ночью. Перед этим ее сестра заявила в полицию об исчезновении девушки, которая была из Закарпатья.

Как сообщает ТСН, она ушла из дома и не вернулась. В интернете появилось видео допроса подозреваемого. Ему - 54 года, был подсудимым.

По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без капли сожаления. "Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.

После этого мужчина рассказал, что задушил девушку платком, оттащил от дороги, но изнасиловать не успел. Его спугнула молодая пара, которая проходила в это время рядом.

Накануне в Николаеве пьяный военный из ревности задушил возлюбленную, а затем обокрал ее квартиру. Тело убитой женщины нашли в ванной комнате.

Перед этим в Харькове задушили местную учительницу в ее собственной квартире.

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