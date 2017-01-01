На Подоле пьяный эквадорец на BMW перевернул трактор

У пострадавшего водителя врачи зафиксировали травму носа.

В Киеве на улице Набережно-крещатицкой, 25, в ночь на 30 июля в 02:48 произошло ДТП. Автомобиль BMW 525 снес раритетный трактор, который стоял в качестве рекламы Samogon Bar.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, BMW на высокой скорости двигался по Гаванскому мосту в сторону правого берега. Водитель не справился с управлением и на съезде с моста вылетел с проезжей части.

В результате происшествия машина получила серьезные повреждения, а раритетный трактор оказался на боку.

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Сотрудники патрульной полиции увидели происшествие и прибыли туда до вызова. Медики, прибывшие на ДТП, осмотрели пострадавшего водителя, у него зафиксировали травму носа, однако от госпитализации он отказался.

В ходе диалога было установлено, что в машине находились два парня из Эквадора. Они уже несколько лет проживают на территории Украины. Молодой человек, который сидел за рулем, имел внешние признаки алкогольного опьянения.

“Вначале оба парня свободно общались на русском и украинском языках, однако, когда дело дошло до прохождения теста на содержание алкоголя в крови, драйвер резко перестал понимать патрульных и требовал испанского переводчика. Английский язык водителю также не подошел“, - говорится в сообщении.

При двух свидетелях был зафиксирован отказ от прохождения теста на драгере. После этого были составлены админматериалы по ДТП, а также за управление автомобилем в нетрезвом виде. Автомобиль отправится на штрафплощадку, а трактор – на ремонт.

Как сообщалось 30 июля, в Киеве на Оболони пьяный водитель разбил семь авто.