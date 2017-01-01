В Киеве у автобуса №30 на ходу отвалились двери

Свидетель инцидента сообщает, что, к счастью, при этом никто не выпал из автобуса.

В столичном автобусе №30 прямо на ходу оторвались двери, упав в салоне. Об этом сообщил пассажир этого автобуса, передает Киев Оперативный.

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Свидетель инцидента сообщает, что, к счастью, при этом никто не выпал из автобуса.

“В автобусе №30 во время движения отвалились двери. К счастью, никто не выпал и не пострадал“, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля, в Киеве в Деснянском районе у автобуса на ходу отвалилось колесо. Ранее, 16 мая, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого у маршрутного автобуса №429 на ходу отлетело два задних и одно переднее колесо.