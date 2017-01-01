В Киеве от удара током погиб ребенок

Компания ребят играла возле станции метро Берестейская. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца.

В Киеве возле станции метро Берестейская от удара током на железной дороге погиб ребенок. Об этом сообщает 112 Украина в понедельник, 30 июля.

"Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного десяти лет играла неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Место огородили специальной полосой. Детали происшествия расследуются.

Накануне сообщалось, что за сутки в Днепропетровской области трое мужчин погибли от удара током в своих собственных дворах.

Ранее в Балаклее юноша решил повисеть на линии электропередач и погиб. Парень захотел узнать, выдержит ли его линия электропередач.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet