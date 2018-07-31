Глава полиции Киева о стройке на Осокорках: Вмешиваться в конфликт - наша задача

В полиции намерены пресекать конфликты между активистами и компаниями-застройщиками. Об этом в комментарии ICTV заявил глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Комментируя конфликт вокруг стройки жилого комплекса и электроподстанции на столичных Осокорках, Андрей Крищенко сообщил, что расследование уголовного производства продолжается: “Были пострадавшие лица, расследуется уголовное дело, предъявлены подозрения одному из организаторов драки. Когда есть конфликт, полиция вмешивается. Это наша задача“.

Драка, в ходе которой были госпитализированы больше 15 строителей, произошла 16 мая. Потасовку и погром устроили активисты “Экопарка Осокорки“ вместе с представителями Национального корпуса. Конфликт повторился 28 июля, где вместо заявленного мирного митинга активисты начали сносить строительный забор, жечь технику, в связи с чем “мирный“ митинг закончился массовой дракой активистов с полицией. На стороне местных жителей кроме представителей праворадикальных организаций журналисты заметили народного депутата Олега Петренко.

Противники стройки считают, что работы ведутся незаконно и могут привести к уничтожению близлежащих озер. В то же время в КГГА заверяют - строительство законное и абсолютно безопасное для экологии. “Уничтожать или засыпать озеро никто не будет и не собирается. Благоустройство - обязательная часть строительства“, - говорит руководитель юридического отдела Департамента градостроительства и архитектуры Виктор Коляденко.

Компания-застройщик ООО “Контактбудсервис“ обещает все работы по санитарной очистке озера и благоустройству прибрежной зоны будут проводиться под контролем коммунального предприятия “Плесо“. На территории, занятой стихийными свалками, планируют разбить зону отдыха и построить несколько социальных объектов.