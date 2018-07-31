В Киеве мужчина бутылкой вскрыл себе вены
В Киеве возле подземного перехода на Дарницкой площади мужчина разбитой бутылкой вскрыл себе вены, после чего убежал от медиков.
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Инцидент произошел около 01:20, сообщает Киев Информатор.
Очевидцы утверждают, что мужчина употреблял спиртные напитки с двумя своими приятелями возле подземного перехода, после чего он внезапно разбил стеклянную бутылку и полоснул себя по руке в районе запястья.
Собутыльники быстро перемотали место пореза скотчем. Однако, завидев подъезжающую машину скорой помощи, которую вызвали очевидцы, троица поспешила скрыться во дворах. Медикам так и не удалось найти раненого мужчину.
Напомним, 20 июля в Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина порезала себе вены, пытаясь шантажировать охранника. Ее мужа задержали за кражу рюкзака ценой в 500 грн.