В Киеве мужчина бутылкой вскрыл себе вены

Мужчина с компанией выпивал, после чего внезапно полоснул разбитой бутылкой по запястью.

В Киеве возле подземного перехода на Дарницкой площади мужчина разбитой бутылкой вскрыл себе вены, после чего убежал от медиков.

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Инцидент произошел около 01:20, сообщает Киев Информатор.

Очевидцы утверждают, что мужчина употреблял спиртные напитки с двумя своими приятелями возле подземного перехода, после чего он внезапно разбил стеклянную бутылку и полоснул себя по руке в районе запястья.

Медики не нашли окровавленного мужчину kiev.informator.ua

Собутыльники пострадавшего перемотали рану скотчем kiev.informator.ua

Собутыльники быстро перемотали место пореза скотчем. Однако, завидев подъезжающую машину скорой помощи, которую вызвали очевидцы, троица поспешила скрыться во дворах. Медикам так и не удалось найти раненого мужчину.

Напомним, 20 июля в Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина порезала себе вены, пытаясь шантажировать охранника. Ее мужа задержали за кражу рюкзака ценой в 500 грн.