В Киеве устанавливают 11-метровый памятник Илье Муромцу

Позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.

Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям Скриншот из видео

Открытие памятника в честь известного на Руси богатыря Ильи Муромца готовится к концу этой недели, его установят в парке Муромец в Киеве.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко в Facebook.

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В понедельник утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась через Киев из литейного цеха в парк Муромец. 30 июля масштабный памятник доставили уже на Труханов остров. По словам Кличко, “это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям“.

“Работал над ним молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк“, - отметил мэр.

Уже в конце недели в парке Муромец, где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца.

“Ведь памятник будет 11 метров высотой - вместе с холмом и гранитным постаментом“, - отметил мэр.

Как сообщалось 24 июля, 130 лет назад в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому. За это время монумент пережил неоднократную смену политических контекстов вокруг себя, попадал под угрозу уничтожения и переноса, и все же остался стоять в центре столицы и стал одним из самых известных ее символов.