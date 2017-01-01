В Киеве неизвестные остановили остановили городскую электричку и разрисовали ее

Группа неизвестных с закрытыми лицами не давала выйти пассажирам электрички .

Вандалы забросали камнями пассажиров и кабину машиниста скриншот из видео

В Киеве вечером 30 июля группа неизвестных принудительно остановила городскую электричку и разрисовала ее краской.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook Киев Оперативный.

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Сообщается, что инцидент произошел между станциями Сырец и Вышгородская. После того, как неизвестные остановили городскую электричку, они не давали пассажирам выйти из вагонов.

“Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов“, - отмечается в сообщении.

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Вандалы остановили городскую электричку и разрисовали ее 0:00 / 00:45

Напомним, в апреле группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала вагоны граффити.