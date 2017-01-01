В Киеве полуголый мужчина выбросился из больничного окна

Предварительно, следователи склоняются к версии суицида.

В Киеве на территории больницы скорой помощи произошел смертельный инцидент. Полуголый мужчина выпал из окна и разбился насмерть, передает ТСН.

Тело мужчины сильно изувечено. Смерть наступила мгновенно от полученных травм.

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Предварительно, пациент совершил суицид. Эта версия кажется следователям наиболее достоверной. В данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.