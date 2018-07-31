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В Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице

Комментариев: 1
Госпродпотребслужба проверяет столичные киоски фаст-фуда.
У всех пострадавших были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея
У всех пострадавших были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея
livan.info

В Киеве пять человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе. 

Об этом сообщил начальник столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан, передает Корреспондент.

Массовое отравление произошло 30 июля, люди обратились в одну из больниц Киева.

“У всех пострадавших были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея“, - отметил Рубан.

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Как удалось выяснить экспертам Госпродпотребслужбы, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от станции метро Дарница.

Для того, чтобы избежать отравления, в Госпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28...+30С, поскольку без применения надлежащих мер по хранению, уже через час они могут испортиться.

Как сообщалось 23 июля, в Одесской области семья отравилась грибами, беременная мать и сын скончались.

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Теги: отравление, Киев, шаурма
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Комментариев (1)
Коцман__Бобза    31.07.2018, 11:49
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Когда я увидел, что они все обрабатывают готовое мясо строительными шпателями, я понял, что НИКОГДА у них ничего брать не буду.
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