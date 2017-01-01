За сутки в Киеве сгорели шесть авто

Причины возгораний и ущерб во всех случаях устанавливают правоохранительные органы.

В течение суток с 30 по 31 июля в разных районах Киева произошли три пожара, в результате которых было повреждено имущество владельцев автомобилей.

Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Киеве.

“За прошедшие сутки в Киеве произошли возгорания шести автомобилей в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах столицы”, — говорится в сообщении.

Так, 30 июля в 04:39 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на улице Композитора Лятошинского, 14, в автомобиле возник пожар. Как оказалось, во дворе 16-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Audi возникло возгорание. В 05:05 возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара поврежден моторный отсек и капот автомобиля. Также частично повреждены бампер рядом припаркованного автомобиля Hyundai.

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Следующий вызов поступил уже 31 июля в 1:51 - в Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов, 41/1, во дворе 9-этажного жилого дома возникло возгорание в припаркованном автомобиле Ford. Спасатели в 02:12 ликвидировали пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон, передние колеса и лакокрасочное покрытие автомобиля. Также в рядом припаркованном автомобиле Volkswagen были частично повреждены багажник, лакокрасочное покрытие, колесо, стекло и фара.

Последний вызов поступил в 01:59. Столичным спасателям вновь сообщили о горящих авто, на этот раз на улице Княжий Затон, 2/30, в Дарницком районе столицы. Как оказалось, во дворе 18-этажного жилого дома на стоянке горели припаркованные автомобили Porsche и Chery. В 02:24 возгорание было ликвидировано. В результате пожара автомобиль Porsche выгорел полностью, а в автомобиле Chery выгорел моторный отсек, повреждено лобовое и переднее правое стекло, панель приборов и багажное отделение.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Как сообщалось 9 июля, в Киеве неизвестный поджег внедорожник и сбежал.