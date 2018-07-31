У водителя Hummer принудительно отобрали образцы для экспертизы

Островский прошел тест на Драгере во время задержания и отказывался предоставить дополнительные биологические образцы.

У водителя Hummer, сбившего 24 июля 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, принудительно отобрали образцы для экспертизы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отборе биологических образцов у водителя Hummer. В тот же день эксперт Киевского городского бюро СМЭ выполнил решение суда. Адвокат Островского о процедуре уведомлен.

Ранее Островский отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, необходимые в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от лица подозреваемого.

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После задержания водитель Hummer проходил тест на Драгере, алкотестер не показал наличия алкоголя в крови. Островского доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия“ для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Напомним, 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание.

Позднее, 26 июля, Шевченковский районный суд арестовал Кирилла Островского на два месяца.