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У водителя Hummer принудительно отобрали образцы для экспертизы

Комментариев: 4
Островский прошел тест на Драгере во время задержания и отказывался предоставить дополнительные биологические образцы.
Адвокат Островского о процедуре уведомлен
Адвокат Островского о процедуре уведомлен
УНИАН

У водителя Hummer, сбившего 24 июля 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, принудительно отобрали образцы для экспертизы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отборе биологических образцов у водителя Hummer. В тот же день эксперт Киевского городского бюро СМЭ выполнил решение суда. Адвокат Островского о процедуре уведомлен.

Ранее Островский отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, необходимые в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от лица подозреваемого. 

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После задержания водитель Hummer проходил тест на Драгере, алкотестер не показал наличия алкоголя в крови. Островского доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия“ для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Напомним, 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. 

Позднее, 26 июля, Шевченковский районный суд арестовал Кирилла Островского на два месяца. 

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Теги: Hummer, ДТП, Островский, биоматериалы, экспертиза, суд
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Комментариев (4)
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justices    31.07.2018, 14:39
Оценка:  -1
justices
Над вами смеются и издеваются и так будет всегда! Им - ничего, а с вас все вытянут! Комментируйте дальше и смотрите не самоубивайтесь, -поджыгайтесь, -выбрасывайтесь, - насилуйтесь))))))))))
apollon    31.07.2018, 14:13
Оценка:  +4
apollon
ну да неделю спусть взять анализы очень информативно...
arahimary    31.07.2018, 14:33
Оценка:  +1
arahimary
Ну да- отмазывать поца как-то надо.Вот если бы завалил кого нить из родыков начальства, тогда да......
apollon    31.07.2018, 14:43
Оценка:  0
apollon
та они эти все отмазаники не понимают что рано или поздно начнется самосуд над ними их в случае дтп будут убивать на месте просто за то что оон мажор мер депутат... даже если реально не виновны... лучше бы им отвечать за содеяное...
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