В Киеве мужчина сдал на обмен 2300 жетонов
В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов старого образца. Об этом во вторник, 31 июля, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.
Она подсчитала, что если ездить дважды в день, то этих жетонов хватит на три с половиной года.
Кроме того, по словам Макогон, один человек сдал 500, а другой – 240 жетонов старого образца.
Отмечается, что сегодня - последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.
"По одному меняют в кассах, больше - в сервисных центрах на станциях Дорогожичи, Дарница, Майдан Незалежности и Политехнический институт. Обратите внимание, что сервисные центры работают до 19.00", - сообщила Макогон.
Она добавила, что в августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.
В Киеве 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках. Стоимость проезда выросла до 8 гривен.
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