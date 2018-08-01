Появилось видео нападения граффитчиков на городскую электричку
"Художники" забросали электричку камнями, в результате чего пострадал пассажир.
В Сети появилось видео нападения группы граффитчиков на городскую электричку.
Группа молодых людей остановила городскую электричку между станциями Сырец и Вышгородская и разрисовала ее.
Когда на улицу вышел машинист, то “художники“ начали бросать камни в окна. В результате пострадал 21-летний пассажир-парень. Его с травмами госпитализировали в больницу.
Граффитчики напали на городскую электричку
0:00 / 03:30
По данному факту полиция открыла уголовное производство (хулиганство). Художникам за нападение грозит до 7 лет лишения свободы.
Отметим, что на видео четко виден момент, как один из пассажиров кидает предмет, похожий на бутылку. Именно это действие поспособствовало мгновенной реакции нарушителей, и в окна вагонов полетели камни.
Измазать стены разной краской
Увы, друзья, не мудрено.
Хоть и зовут вас граффитисты
Вы как хужожники - ...
конечно можно списать на херовое воспитание
но тут проблема в общем! это государственный не доучёт!
дедей нужно направлять в правильное русло! в спорт.. в кружки всевозможные ...