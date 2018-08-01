Появилось видео нападения граффитчиков на городскую электричку

"Художники" забросали электричку камнями, в результате чего пострадал пассажир.

В Сети появилось видео нападения группы граффитчиков на городскую электричку.

Группа молодых людей остановила городскую электричку между станциями Сырец и Вышгородская и разрисовала ее.

Когда на улицу вышел машинист, то “художники“ начали бросать камни в окна. В результате пострадал 21-летний пассажир-парень. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Граффитчики напали на городскую электричку 0:00 / 03:30

По данному факту полиция открыла уголовное производство (хулиганство). Художникам за нападение грозит до 7 лет лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство kyiv.npu.gov.ua

Отметим, что на видео четко виден момент, как один из пассажиров кидает предмет, похожий на бутылку. Именно это действие поспособствовало мгновенной реакции нарушителей, и в окна вагонов полетели камни.