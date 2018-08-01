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Появилось видео нападения граффитчиков на городскую электричку

Комментариев: 3
"Художники" забросали электричку камнями, в результате чего пострадал пассажир.
Камнем разбили голову 21-летнему пассажиру
Камнем разбили голову 21-летнему пассажиру
скриншот из видео

В Сети появилось видео нападения группы граффитчиков на городскую электричку. 

Группа молодых людей остановила городскую электричку между станциями Сырец и Вышгородская и разрисовала ее. 

Когда на улицу вышел машинист, то “художники“ начали бросать камни в окна. В результате пострадал 21-летний пассажир-парень. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Граффитчики напали на городскую электричку
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По данному факту полиция открыла уголовное производство (хулиганство). Художникам за нападение грозит до 7 лет лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
kyiv.npu.gov.ua

Отметим, что на видео четко виден момент, как один из пассажиров кидает предмет, похожий на бутылку. Именно это действие поспособствовало мгновенной реакции нарушителей, и в окна вагонов полетели камни.

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Теги: граффити, нападение, камни, городская электричка, вандалы
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Комментариев (3)
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Коцман__Бобза    01.08.2018, 11:01
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Графитчик от слова графит. А от граффити - граффитист.

Измазать стены разной краской
Увы, друзья, не мудрено.
Хоть и зовут вас граффитисты
Вы как хужожники - ...
Coюзник    01.08.2018, 10:36
Оценка:  +1
Coюзник
Вот интересно .... а укрзалізниці есть юристи??? Есть видио доказательства, есть материальный ущерб, есть моральный ущерб ... вперед в суд. Выбить материальную компенсацию 10-20 млн грн. нефиг делать. Так что бы эти художники продавали квартиры что бы расплатися
Богдан    01.08.2018, 10:32
Оценка:  +3
Богдан
что же за отморозки подростают
конечно можно списать на херовое воспитание
но тут проблема в общем! это государственный не доучёт!
дедей нужно направлять в правильное русло! в спорт.. в кружки всевозможные ...
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