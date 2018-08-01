Киевской шаурмой отравились почти 40 человек - Госпотребслужба
Возле трех станций метро киоски, продававшие шаурму, закрыты.
Число пострадавших от шаурмы в Киеве увеличилось до 37 человек.
Об этом Корреспондент.net рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан.
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“Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом “острая кишечная инфекция“, - сказал Рубан.
В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.
Как сообщалось 31 июля, в Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице.