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Киевской шаурмой отравились почти 40 человек - Госпотребслужба

Комментариев: 2
Возле трех станций метро киоски, продававшие шаурму, закрыты.
У всех пострадавших – рвота, температура, диарея
У всех пострадавших – рвота, температура, диарея
livan.info

Число пострадавших от шаурмы в Киеве увеличилось до 37 человек.

Об этом Корреспондент.net рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан.

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“Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом “острая кишечная инфекция“, - сказал Рубан.

В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.

Как сообщалось 31 июля, в Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице.

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Теги: отравление, шаурма, Киев
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Комментариев (2)
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gtrrewy    01.08.2018, 12:29
Оценка:  -1
gtrrewy
Это часть гибридной войны! Агрэссор зовёт её шавермой.
БРОКЕР666    01.08.2018, 12:22
Оценка:  0
БРОКЕР666
ну если нема мозгов - страдает ЖКТ... додумались - в такую жару покупать шаурму... та не просто в жару - я б эту отраву и зимой не жрал бы - я не враг своему желудку
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