Киевской шаурмой отравились почти 40 человек - Госпотребслужба

Возле трех станций метро киоски, продававшие шаурму, закрыты.

У всех пострадавших – рвота, температура, диарея livan.info

Число пострадавших от шаурмы в Киеве увеличилось до 37 человек.

Об этом Корреспондент.net рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан.

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“Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом “острая кишечная инфекция“, - сказал Рубан.

В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.

Как сообщалось 31 июля, в Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице.