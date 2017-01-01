В Киеве засняли как мужчина бесплатно пропускал пассажиров метро

Сотрудница метрополитена препятствовала "благотворительным" действиям и угрожала блокировать турникеты.

Мужчина оплачивал всем проезд со своего проездного Скриншот из видео

На одной из станций киевского метрополитена в среду, 31 июля, один мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно.

Видео опубликовали в сообществе Los Solomas/Соломенский район на Facebook.

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Как герой видео сам признался в комментариях к посту, он был подвыпившим и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой “акции“ работница метрополитена препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.

Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, с которыми он может распоряжаться без ограничений, а действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.

Как сообщалось 31 июля, в Киеве мужчина сдал на обмен 2300 жетонов.