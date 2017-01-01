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На Подоле нашли гранату: проезд заблокировала полиция

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В месте опасной находки перекрыто движение транспорта, образовались пробки.
Ожидается приезд взрывотехников
Ожидается приезд взрывотехников
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в четверг, 1 августа, около улицы Верхний Вал обнаружили гранату.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Сообщается, что граната была найдена на аллее вблизи улицы Верхний Вал, 24. Сейчас место огорожено, ожидается приезд взрывотехников.

Из-за данной находки в центре Киева образовались пробки на следующих улицах: Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива, Ярославская.

Место опасной находки огородили
Место опасной находки огородили
facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 26 июля, в Киеве нацгвардеец продавал боеприпасы из зоны ООС.

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Теги: граната, Подол, Киев, взрывчатка
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