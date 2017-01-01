Кличко: Столица обратилась к правительству, чтобы решить вопрос с Нафтогазом

Жители столицы пока остаются заложниками позиции НАК Нафтогаз. Об этом в эфире Завтрака с 1 + 1 заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Нафтогаз продолжает требовать с Киева оплаты штрафных санкций частной компании. Это больше 1 млрд 200 млн гривен. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 150 километров дорог, - подчеркнул Кличко. - Нафтогаз делает заложниками ситуации нас, киевлян. Мы продолжаем переговоры с Нафтогазом и не хотим затягивать этот процесс. Я убежден, что следующее судебное заседание должно решить этот вопрос ", - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что город готов к различным возможным сценариям развития событий.

Мэр сообщил, что ситуация, в которой Нафтогаз отказывается подписывать соглашение о поставке газа, может вызвать угрозу регионального уровня. Поэтому, чтобы этого не произошло, вопрос вынесен на национальный уровень - для решения проблемы столица обратилась к Правительству.

"Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что достигнем договоренностей, которые позволят возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустим отключений электроэнергии в городе ", - сказал Кличко.

Напомним, город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с Киевэнерго и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.