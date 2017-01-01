Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Поджег авто и загорелся сам: мужчина неудачно отомстил киевлянину

Комментариев: 0
Найти ранее судимого злоумышленника помогла полицейская собака.
Поджег авто и загорелся сам: мужчина неудачно отомстил киевлянину
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/6
  • Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
  • Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
  • Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
  • Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
  • Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
  • Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
Поджег авто и загорелся сам: мужчина неудачно отомстил киевлянину
Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве ранее судимый мужчина пытался отомстить своему знакомому и поджег его автомобиль в Голосеевском районе на улице Золотоношской, однако загорелся сам.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебная собака по кличке Метис-Миф взяла след и привела полицейских к дому, где скрывался злоумышленник.

Читай также: Возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение

“Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы“, – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Установлено, что накануне между родственником задержанного и владельцем авто произошел конфликт. Именно поэтому задержанный приобрел канистру бензина и поджег автомобиль знакомого, но часть горючего попала на его одежду, и он тоже загорелся.

Поджигателю объявлено о подозрении по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось 31 июля, за сутки в Киеве сгорели шесть авто.

Поделись:
Теги: поджог, Киев, авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь