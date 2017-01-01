Поджег авто и загорелся сам: мужчина неудачно отомстил киевлянину

Найти ранее судимого злоумышленника помогла полицейская собака.

В Киеве ранее судимый мужчина пытался отомстить своему знакомому и поджег его автомобиль в Голосеевском районе на улице Золотоношской, однако загорелся сам.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебная собака по кличке Метис-Миф взяла след и привела полицейских к дому, где скрывался злоумышленник.

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“Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы“, – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Установлено, что накануне между родственником задержанного и владельцем авто произошел конфликт. Именно поэтому задержанный приобрел канистру бензина и поджег автомобиль знакомого, но часть горючего попала на его одежду, и он тоже загорелся.

Поджигателю объявлено о подозрении по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось 31 июля, за сутки в Киеве сгорели шесть авто.