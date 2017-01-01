В Киеве ограничат движение на Северном мосту

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

Движение будет ограничено с 21.00 среды, 1 августа, до 6.00 четверга, 2 августа, сообщили в коммунальной корпорации Киевавтодор.

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ. Также в корпорации просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанной улицы, чтобы не мешать дорожным работам.

Ранее в Киеве частично ограничивали движение транспорта по Южному мосту в связи с капитальным ремонтом деформационных швов.

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