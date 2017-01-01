Число отравившихся шаурмой в Киеве достигло 70 человек

Установлено, что 33 пострадавших ели шаурму, купленную в МАФе возле станции метро Дарница.

По состоянию на вечер среды, 1 августа, количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве выросло до 70 человек. Об этом сообщает столичное управление Госпотребслужбы.

Отмечается, что среди пострадавших 10 детей. Установлено, что 33 пострадавших (в том числе трое детей) ели шаурму, купленную в МАФе возле станции метро Дарница. Еще 26 (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе у кафе Речной порт на Почтовой площади.

Еще 11 человек (пятеро детей) купили шаурму в МАФе на Оболонском проспекте, 20А. Один случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, купленной возле станции метро Лесная.

В Госпотребслужбы уточнили, что 60 из 70 пострадавших лечатся в больницах. Предварительный диагноз – сальмонеллез.

Также сообщается о четырех случаях отравления в Киевской области.

Напомним, 30 июля стало известно об отравлении шаурмой в Киеве. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, однако их число начало стремительно расти.

Также появилась информация о массовом отравлении на свадьбе в Волынской области.

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