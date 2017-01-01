В Киеве водитель выстрелил в участника перекрытия дороги

Люди перекрыли дорогу на улице Туполева, однако один из возмущенных водителей вышел из авто и выстрелил протестующему в ногу.

В Киеве водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, которые перекрыли дорогу на улице Туполева. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Пострадавший был среди участников акции, перекрывших дорогу, водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно - из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

В частности, полиция установила, что люди перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей, он вышел из машины и выстрелил одному из протестующих в ногу, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавшему, который получил касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Правоохранители объявили план Перехват, следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции устанавливает обстоятельства травмирования мужчины.

По данному факту открыли уголовное производство по статье хулиганство, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе водитель обстрелял торговцев арбузами.

Перед этим сообщалось, что в центре Киева произошла стрельба.

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